Per Il giovane Montalbano 2 è tempo di cambiamenti: che ne sarà della sua storia con Livia? Trama 27 luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Nuovo appuntamento con la fiction Il giovane Montalbano 2, stasera lunedì 27 luglio in prima serata su Rai1. La rete ammiraglia propone la puntata dal titolo La transazione, trasmessa originariamente il 5 ottobre 2015. Tratto da La transazione (Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano) di Andrea Camilleri, è diretto da Gianluca Maria Tavarelli, e scritto da Andrea Camilleri e Francesco Bruni. Ecco le anticipazioni sulla puntata.Le cose tra Salvo e Livia non stanno più andando molto bene. Da tre mesi, i due sono in una pausa di riflessione, e non si sono mai chiamati. Il giovane commissario è malinconico e scostante. L'unica cosa che riesce a tenerlo su è il lavoro, quindi si butta a capo fitto su un nuovo caso. ... Leggi su optimagazine

Agente_Lisa : #meraviglieditalia Voi la conoscete la leggenda sulle Cascate delle Marmore? Una ninfa di nome Nera si innamorò di… - davidealgebris : La Scuola e' fatta di educatori/ qualità umana dei docenti e scuole sicure. Spendere soldi per dei banchi con le ro… - FedericoDinca : Italia tra ultimi Paesi Ue per livello di istruzione e tra i primi per numero di giovani che non lavorano e non si… - RadioSienaTV : Giovane del senese vittima per strada di un'aggressione omofoba - - _mary1503_ : RT @giornalettismo: Cresce l'apprensione per la sorte del giovane studente dell'Università di Bologna in prigione, al Cairo, dallo scorso f… -

Ultime Notizie dalla rete : Per giovane Dal Vaticano una "roadmap" per coinvolgere i giovani nella vita della Chiesa Il Faro Online La scuola può riaprire in sicurezza? Su Science l’appello di 1.500 esperti

È dall’inizio della primavera che i cancelli di asili, elementari, medie, superiori e università di quasi tutto il mondo sono chiusi per rallentare la diffusione del Sars-Cov-2, il virus che causa Cov ...

San Fermo riparte con la musica classica

Concerti solistici, da camera e sinfonici per riprendere con fiducia. Ritorna a Como con una ventata di ottimismo in tempi non facili per la cultura il festival musicale “Settembre Classico”. La rasse ...

È dall’inizio della primavera che i cancelli di asili, elementari, medie, superiori e università di quasi tutto il mondo sono chiusi per rallentare la diffusione del Sars-Cov-2, il virus che causa Cov ...Concerti solistici, da camera e sinfonici per riprendere con fiducia. Ritorna a Como con una ventata di ottimismo in tempi non facili per la cultura il festival musicale “Settembre Classico”. La rasse ...