Per Galli, nessuno al convegno al Senato aveva «titolo per dare opinioni scientifiche» (Di lunedì 27 luglio 2020) Massimo Galli ha commentato in maniera molto severa quanto accaduto questo pomeriggio in Senato, quando Vittorio Sgarbi e Armando Siri hanno organizzato il convegno denominato Osservatorio Covid-19 in Italia, tra informazione scienza e diritti. Nel corso del convegno abbiamo assistito a scene incredibili: Matteo Salvini che si è rifiutato di indossare la mascherina, ma anche Andrea Bocelli che ha negato la gravità del coronavirus in Italia arrivando a sostenere che, se non conosce nessuno finito in terapia intensiva, allora le cose non sono come ce le hanno raccontate. LEGGI ANCHE > L’Osservatorio sul coronavirus in Senato con Salvini, De Donno, Gismondo e Bocelli Massimo Galli parla del convegno al ... Leggi su giornalettismo

