Per Audi A4 nuovo Model Year (Di lunedì 27 luglio 2020) VERONA (ITALPRESS) – La gamma Audi A4, in vista del 2021, può contare su motorizzazioni ancora più efficienti e performanti grazie all’estensione dell’omologazione WLTP 3.0, al rafforzamento dell’offerta mild-hybrid – oltre il 75% dei propulsori sono MHEV a 12 o 48 Volt – e a potenze più elevate. Ad allestimenti ampliati in materia di connettività e sicurezza si accompagna l’entrata a listino della nuova versione Identity Contrast, dedicata ad Audi A4 allroad quattro. Immutata rispetto al Model Year 2020 di Audi A4 Avant le rate da 299 euro al mese grazie al valore futuro garantito dei quattro anelli. Al termine del finanziamento, sostituzione, riscatto o restituzione dell’auto. Sino al 31 agosto, Audi Italia ... Leggi su ildenaro

