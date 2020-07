Pensioni ultime notizie: Quota 100 ha fallito per Cazzola (Di lunedì 27 luglio 2020) Pensioni ultime notizie: per Giuliano Cazzola Quota 100 è stata un fallimento, ma da qui bisognerà partire per focalizzarsi sulla prossima riforma del sistema Pensionistico, soprattutto affrontando le conseguenze della crisi economica, determinata dalla crisi sanitaria, cercando di risolvere tutte le controverse e i punti lasciati oscuri negli ultimi anni sotto l’aspetto previdenziali. Riflessioni, anche dure, saranno necessarie dopo il Recovery Fund, in merito alle richieste che Bruxelles ha fatto all’Italia.Segui Termometro Politico su Google News Pensioni ultime notizie: Ue a Italia, “abbassare spesa Pensionistica” In un articolo scritto sull’Huffington Post, ... Leggi su termometropolitico

