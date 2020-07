Pensiero del giorno – Accettazione di Sé (Di lunedì 27 luglio 2020) Non credo di sbagliare affermando che ognuno di noi è insoddisfatto di sé stesso. Se si guarda allo specchio, difficilmente si piace. Forse perché abbiamo un ideale interno che non corrisponde all’aspetto esteriore o forse perché, rinnovandosi le cellule del nostro corpo ogni sette anni, dobbiamo imparare ad adeguarci a nuove immagini di noi stessi. La questione è, come sempre, interiore. Ci siamo conformati all’ideale che l’educazione ci ha suggerito: di comportamento, di moralità, di principi, di decoro. Siamo proprio così? Lo siamo mai stati? Le teorie moderne parlano di meditazione, di Accettazione di sé, di trasformazione di animo e di visione, ma non sono semplici da adottare. Anzi, è il processo più difficile da compiere. ‘Volersi bene’ è l’imperativo ... Leggi su romadailynews

Sono già rientrate in Italia le sette amiche di Carlotta Martellini, la 18enne di Perugia morta nei giorni scorsi in un incidente stradale mentre era in vacanza a Mykonos, in Grecia. "L'abbiamo vista ...

