Pedro saluta il Chelsea: “Il mio ultimo match allo Stamford Bridge. Vi porterò sempre nel cuore” (Di lunedì 27 luglio 2020) Pedro lascia il Chelsea e l'addio non poteva essere migliore: qualificazione alla prossima edizione della Champions League ottenuta all'ultima giornata di Premier League. L'attaccante spagnolo, sui social, ha voluto mandare un saluto speciale ai blues con tanto di ultimo obiettivo da raggiunger per rendere tutto ancora più "magico".Pedro: "Grazie a tutti. Vi porterò sempre nel cuore. Ora la FA Cup"caption id="attachment 997875" align="alignnone" width="689" Pedro (getty images)/caption"La mia ultima partita allo Stamford Bridge", ha scritto Pedro su Instagram dopo la sfida di campionato contro il Wolverhampton. "Grazie ai fan per il supporto che mi hanno dato in tutti questi anni e grazie alla ... Leggi su itasportpress

