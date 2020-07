Pechino ha preso il controllo del consolato americano (Di lunedì 27 luglio 2020) Si tratta di una ritorsione di Pechino che segue la chiusura del consolato cinese di Houston, in Texas Leggi su media.tio.ch

CleliaMussari : @venegunden No, io credo da profana telespettatrice che sia una questione di fuso. A febbraio-marzo-aprile ha fatto… - eskerehogws : 5ky ti sei preso xfactor e igt cazzo pechino dovevi lasciarmelo - Winnie_the_Mick : @s_mark46 Ma è ufficiale quindi che hanno preso anche pechino?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino preso

la Repubblica

CHENGDU - La Cina ha preso il controllo del consolato degli Stati Uniti a Chengdu dopo la sua chiusura, rimarcata dalla bandiera a stelle e strisce ammainata in mattinata. «Alle 10 del 27 luglio (le 4 ...La Cina ha preso il controllo del consolato Usa a Chengdu dopo la sua chiusura, rimarcata dalla bandiera a stelle e strisce americana ammainata in mattinata. "Alle 10 del 27 luglio (le 4 in Italia), i ...