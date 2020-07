Pd Sannio verso le regionali, riprendono oggi le consultazioni dei circoli (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoriprendono nel pomeriggio di oggi, dalle ore 17:15, le consultazioni dei circoli Territoriali del PD (Coordinatori, Responsabili, Dirigenti, Iscritti e Attivisti locali) e dei Sindaci/Amministratori iscritti al partito. Coadiuveranno e/o si avvicenderanno al tavolo, il Segretario Provinciale, il Vicesegretario, la Responsabile Provinciale f.f. dei Giovani Democratici e il Resp. Regionale Aree Interne. L’Agenda degli incontri è stata estesa a Mercoledì 29 Luglio. Seguirà la celebrazione dell’Assemblea Provinciale, in programma per il prossimo fine settimana, onde procedere alla designazione della lista del Partito Democratico Sannita per le Elezioni regionali del 20 e 21 Settembre pp. vv., ai sensi dell’art. 26, Comma 3 dello ... Leggi su anteprima24

"Una trattativa lunga, ormai avviata verso la sua conclusione positiva. Kamil Glik farà oggi il primo passo da nuovo calciatore del Benevento: il difensore polacco sbarcherà questa mattina in Italia, ...

