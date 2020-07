Pavia: Diasorin sospende sperimentazioni causa inchiesta procura Pavia (Di lunedì 27 luglio 2020) Sospese le attività di sperimentazione clinica con gli enti pubblici italiani fino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di certezza giuridica in materia. È quanto annuncia Diasorin in una nota in seguito all'inchiesta della procura di Pavia Leggi su firenzepost

