Pavia, coronavirus: Diasorin sospende sperimentazioni causa inchiesta procura (Di lunedì 27 luglio 2020) Sospese le attività di sperimentazione clinica con gli enti pubblici italiani fino a quando non saranno ristabilite le necessarie condizioni di certezza giuridica in materia. È quanto annuncia Diasorin in una nota in seguito all'inchiesta della procura di Pavia

Ultime Notizie dalla rete : Pavia coronavirus Coronavirus, una sola diagnosi a Pavia, 24 in provincia di Milano. In rianimazione in Lombardia 22 pazienti, ricoverati per Covid sono 149 La Provincia Pavese In Italia 255 nuovi positivi e 5 morti. Ucraina, muore il medico della Nazionale di Sheva

Calano i casi rispetto a ieri (-20), invariato il numero dei deceduti. L'Oms: "Un milione di casi a settimana" Scende il numero dei nuovi positivi in Italia: dai 275 di ieri, se ne registrano infatti ...

Mascherine, Rsa, zone rosse e test: 27 inchieste sulla Lombardia

Decine di inchieste che hanno travolto la Regione Lombardia, la politica e anche un sistema sanitario che, fino alla crisi Coronavirus, era visto come uno dei più virtuosi d’Italia. L’appalto mancato ...

