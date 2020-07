Paura alla Casa Bianca, positivo al Coronavirus il consigliere per la Sicurezza nazionale: uno dei più stretti collaboratori di Trump (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio)Robert O’Brien, uno dei più stretti collaboratori del presidente americano Donald Trump, consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, è risultato positivo al Coronavirus, come riporta l’agenzia Bloomberg. La notizia è stata confermata dalla Casa Bianca. Il consigliere per la Sicurezza nazionale, però, è stato visto l’ultima volta alla Casa Bianca alla fine della scorsa settimana. Stando ad una prima ricostruzione, O’Brien ... Leggi su open.online

ilfoglio_it : La bolla dell'anti populismo. Media, politici, imprese, associazioni. Da dove può nascere una nuova stagione giocat… - chetempochefa : «L'importante è che insieme alla paura ci sia il coraggio». #19luglio: a 28 anni dalla strage di via D'Amelio, ria… - luigidimaio : Ci sono tragici eventi che abbiamo il dovere di ricordare. Sempre. Perché ci sono persone che per il nostro Paese h… - lisanna : RT @ilfoglio_it: La bolla dell'anti populismo. Media, politici, imprese, associazioni. Da dove può nascere una nuova stagione giocata contr… - mareluna69 : @genx52 Nel senso che hanno schifato la squadra per i pessimi risultati? In fondo sullo scudetto non c'è mai stata… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura alla Incendio a Montebello Jonico, paura alla borgata Masella Il Reggino giuseppe conte meme 1

Dall' Europa arriveranno tanti soldi, ma una delle condizioni è la riforma della Pubblica Amministrazione, ovvero rendere efficiente la burocrazia. Ci hanno provato tutti i governi a partire da Bonomi ...

Macchie di vino impossibili: consigli e rimedi per rimuoverle

Eliminare le macchie di vino sembra sempre un’impresa troppo complicata anche per chi vanta indiscutibili doti domestiche. Eppure esistono rimedi naturali fai da te in grado di mandarle via senza alcu ...

Dall' Europa arriveranno tanti soldi, ma una delle condizioni è la riforma della Pubblica Amministrazione, ovvero rendere efficiente la burocrazia. Ci hanno provato tutti i governi a partire da Bonomi ...Eliminare le macchie di vino sembra sempre un’impresa troppo complicata anche per chi vanta indiscutibili doti domestiche. Eppure esistono rimedi naturali fai da te in grado di mandarle via senza alcu ...