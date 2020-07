Patrick Zaky in aula per la prima volta da marzo: oggi la sentenza sulla scarcerazione (Di lunedì 27 luglio 2020) Patrick Zaky, oggi la sentenza del Tribunale penale sulla scarcerazione Quello di oggi, lunedì 27 luglio 2020, è un giorno molto importante per la vicenda relativa a Patrick Zaky, lo studente dell’Università di Bologna detenuto in Egitto da febbraio con l’accusa di propaganda sovversiva: è attesa infatti per questa giornata la sentenza del Tribunale penale sulla scarcerazione del ragazzo. Ieri infatti, per la prima volta da marzo, il ricercatore egiziano di 28 anni arrestato il 7 febbraio scorso e detenuto nel carcere di Tora è comparso in un’udienza sul ricorso, presentato dai ... Leggi su tpi

Da marzo non appariva in un'udienza ma oggi Patrick Zaky, il ricercatore egiziano 28enne che studia all'Università di Bologna, arrestato e detenuto nel carcere di Tora, è comparso davanti al Tribunale ...

