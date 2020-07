Patrick Zaki rimane in prigione: i giudici egiziani rinnovano la carcerazione di altri 45 giorni. Amnesty: “Torniamo a fare pressione” (Di lunedì 27 luglio 2020) I giudici del tribunale del Cairo raffreddano il lieve entusiasmo nato dopo la decisione di convocare una nuova udienza per esaminare il caso di Patrick Zaki dopo 15 giorni, e non 45 come previsto dall’ultima sentenza sul rinnovo della carcerazione. Ieri il giovane studente egiziano dell’università di Bologna è apparso in aula dopo oltre quattro mesi dall’ultima volta, segnale che era stato considerato positivo dalle organizzazioni in difesa dei diritti umani che seguono il suo caso. Ma oggi arriva l’ennesima delusione per la famiglia, gli avvocati e tutti coloro che seguono il suo caso: i giudici hanno deciso di prolungare la sua permanenza in carcere di altri 45 giorni, come riferito da una dei suoi legali, Hoda ... Leggi su ilfattoquotidiano

