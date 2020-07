Patrick Zaki: altri 45 giorni di detenzione per l’attivista egiziano (Di lunedì 27 luglio 2020) Non finisce il calvario di Patrik Zaki, il ricercatore egiziano e studente dell’Università di Bologna in carcere nella sua terra natale dallo scorso febbraio con l’accusa di propaganda sovversiva. Il tribunale della capitale ha condannato il ragazzo a altri 45 giorni di detenzione: una sanzione molto dura che, non fa certo dormire sonno tranquilli ad amici e attivisti. «Avevamo veramente sperato in un esito diverso, ma la notizia che arriva dal Cairo è ulteriormente choccante» sottolinea il portavoce di Amnesty International Italia Riccardo Noury. LEGGI ANCHE: Laura Boldrini parla di Patrick Zaki: «Per dare un segnale, dovremmo fermare il riarmo dell’Egitto» Una “decisione inumana,arbitraria che ... Leggi su giornalettismo

