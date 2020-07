Partnership Sportium-Colliers REMS per spazi dedicati allo sport (Di lunedì 27 luglio 2020) Promuovere la rigenerazione urbana e stimolare la coesione sociale attraverso la riqualificazione e la progettazione di nuovi spazi dedicati allo sport: è l’obiettivo comune alla base della Partnership strategica che Colliers REMS – società specializzata in Real Estate Management Services, parte del network internazionale Colliers – ha siglato con sportium – realtà specializzata nella progettazione … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

JohSogos : RT @CalcioFinanza: Partnership tra #Sportium e Colliers REMS per nuovi spazi dedicati allo sport - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Partnership Sportium-Colliers REMS per spazi dedicati allo sport: Promuovere la rigenerazione urban… - CalcioFinanza : Partnership tra #Sportium e Colliers REMS per nuovi spazi dedicati allo sport -

Ultime Notizie dalla rete : Partnership Sportium Partnership Sportium-Colliers REMS per spazi dedicati allo sport Calcio e Finanza Immobiliare: partnership Colliers Rems-Sportium per nuovi spazi per sport

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Colliers Rems e Sportium hanno siglato una partnership strategica per la rigenerazione urbana, la riqualificazione e la progettazione di nuovi spazi d ...

Mazda rinnova la partnership con LaLiga

Ripreso il campionato anche in Spagna si è rimesso in moto anche il marketing. E a Madrid si sono mossi subito. Il produttore automobilistico giapponese Mazda ha rinnovato la sua sponsorizzazione dell ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Colliers Rems e Sportium hanno siglato una partnership strategica per la rigenerazione urbana, la riqualificazione e la progettazione di nuovi spazi d ...Ripreso il campionato anche in Spagna si è rimesso in moto anche il marketing. E a Madrid si sono mossi subito. Il produttore automobilistico giapponese Mazda ha rinnovato la sua sponsorizzazione dell ...