Parma-Atalanta, i convocati di Roberto D’Aversa: assente Grassi (Di lunedì 27 luglio 2020) Domani scatterà la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A, con il primo anticipo delle 19:30 tra Parma e Atalanta, che si affronteranno allo stadio Ennio Tardini. In vista di questa importante gare il tecnico gialloblu, Roberto D’Aversa, ha diramato la lista dei convocati, in cui non figura il centrocampista Alberto Grassi. Ecco tutti gli uomini a disposizione del Parma per la sfida contro l’Atalanta. Portieri: Colombi e Sepe; Difensori: Bruno Alves, Balogh, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella e Regini; Centrocampisti: Barilla’, Kosznovszky, Kucka, Kulusevski e Kurtic; Attaccanti: Adorante, Caprari, Gervinho, Inglese, Karamoh, Siligardi e Sprocati. Leggi su sportface

