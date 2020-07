Parma-Atalanta, Gasperini: “Padroni del nostro destino, c’è un modo per battere il Psg” (Di lunedì 27 luglio 2020) L’Atalanta in cerca dell’ennesima vittoria nella speranza di raggiungere e conquistare uno storico secondo posto in classifica.PSG, infortunio Mbappé: in dubbio la presenza del francese contro l’Atalanta, il report medicoDopo il pari di San Siro contro il Milan la compagine orobica, in attesa di chiudere il campionato per dedicarsi alla Champions League, si appresta a disputare il match in casa del Parma. Il tecnico nerazzurro, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Atalanta.it, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.Atalanta, Freuler ci crede: “In Champions sono tre gare secche, possiamo battere chiunque”"Siamo arrivati alle ultime due partite, siamo un po' padroni del nostro risultato finale. Siamo un po' padroni ... Leggi su mediagol

