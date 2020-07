Parma-Atalanta, Gasperini in conferenza: “Stiamo già pensando allo scontro col PSG” (Di lunedì 27 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Parma-Atalanta, trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. “Siamo arrivati alle ultime due giornate e siamo padroni del nostro traguardo finale: vincendole entrambe (Parma e Inter, ndr) saremmo secondi”. Una sfida che, tuttavia, saprà già di Champions League: “Stiamo già pensando allo scontro in Champions col PSG, ma il modo migliore per arrivarci è essere concentrati e attenti nel finale di campionato. Il Parma è un’ottima squadra, è stata anche in corsa per l’Europa: l’importante è l’interpretazione delle gare. La condizione crescerà nelle prossime ... Leggi su sportface

