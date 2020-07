Parma-Atalanta (28 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 27 luglio 2020) L’Atalanta arriva al Tardini confermando la buona salute sul piano atletico ma anche la terza gara consecutiva, dopo l’1-1 contro il Milan, con un solo gol segnato. La squadra di Gasperini è proiettata alla Champions League e le ultime tre gare di campionato saranno un lungo rodaggio in vista del Psg. Il Parma è in … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

