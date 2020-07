Parisi: momento straordinario richiede collaborazione istituzionale (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma – “La pandemia ha rappresentato uno shock violento per tutto il mondo. Per una parte importante dell’Europa questo shock ha generato un profondo cambiamento nel modo di intendere l’Unione. Alcuni Governi, per prima la Germania, non senza importanti problemi di consenso interno, hanno preso atto della drammatica crisi economica che ha colpito nazioni fondamentali dell’Unione e hanno reagito modificando drasticamente la concezioni che di aveva dell’Europa fino a poco fa.” “L’Ue non puo’ piu’ premettersi un’Italia con bassi tassi di crescita e a rischio di una crisi finanziaria. L’Italia ha avuto piu’ soldi di tutti, non per la capacita’ del governo di trattare, ma perche’ e’ il Paese che e’ uscito peggio da questa pandemia”. Cosi’ Stefano Parisi, ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Parisi momento Parisi: momento straordinario richiede collaborazione istituzionale RomaDailyNews Heather Parisi, “a 16 anni mi diedero della lesbica e mi presero a pugni, sogno un mondo che includa”

Dopo aver ripreso Lorella Cuccarini, che via social ha messo un ‘like’ ad un tweet contrario al DDL Zan, Heather Parisi è tornata a parlare di omotransfobia dalle pagine del proprio blog. La showgirl ...

Lorella Cuccarini mette like ad un post contro la legge sull’omofobia, Heather Parisi sbotta e commenta così

Un nuovo attacco di Heather Parisi contro Lorella Cuccarini che scrive l’ennesimo capitolo di una storia ormai infinita. E quando il clima è rovente basta un like per accenderlo ulteriormente. Marco G ...

