Paragone si dice pronto all’alleanza con Marilyn Manson pur di far uscire l’Italia dall’Unione Europea (Di lunedì 27 luglio 2020) È pronto a tutto, anche ad alleanze al limite del paranormale. Italexit di Paragone vuole accreditarsi come l’unica forza politica italiana che ha il chiaro intento di portare il nostro Paese fuori dalla moneta unica e dall’Unione Europea. E per farlo lancia anche provocazioni – che vanno prese con queste molle – sulle possibili alleanze che, in Italia, non sembrano trovare sponde in nessun partito, neanche in quelli che – di tanto in tanto – rilanciano queste ipotesi come spot elettorali. LEGGI ANCHE > C’è il primo nome per la corsa al Campidoglio della prossima primavera «Io ho l’obiettivo di realizzare l’uscita dell’Italia dall’Unione Europea – ha detto il senatore Gianluigi Paragone nella sua ... Leggi su giornalettismo

brongosalvatore : RT @fenice_risorta: Alleanza, perche non dice che è una costola della lega? ?????? - grecolaci : RT @fenice_risorta: Alleanza, perche non dice che è una costola della lega? ?????? - con_la_J : RT @fenice_risorta: Alleanza, perche non dice che è una costola della lega? ?????? - max65bo : RT @fenice_risorta: Alleanza, perche non dice che è una costola della lega? ?????? - Frances84028740 : @todorov_denis Si vabè ma Paragone dice chiaro e tondo che vuole uscire dall'euro e dall'unione europea. Meloni e S… -