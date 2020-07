Paragone: “Gli immigrati? Piazziamoli al confine con l’Austria, poi vediamo” (Video) (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma, 27 lug – Gianluigi Paragone, che ha da poco fondato il suo partito Italexit, è tornato a parlare di immigrazione, criticando le posizioni del governo giallofucsia. Prendendo spunto da un articolo dell’Huffington Post dedicato a un possibile (e inquietante) esodo di massa dalla Tunisia verso le nostre coste, il senatore ex M5S ha illustrato la sua visione in un Video pubblicato sui social: «Se l’Unione europea e il governo italiano, che è fortemente europeista, non capiscono che i flussi migratori saranno un tema di assoluta emergenza, allora sono fuori dal mondo». «Immigrazione vuol dire tensioni sociali» Secondo Paragone, infatti, «in un Paese che va incontro a una crisi economica paurosa, con la perdita del 12% del Pil e la disoccupazione in aumento, i flussi ... Leggi su ilprimatonazionale

pepebigne : Faranno con #Paragone, come #Mitterand fece con #LePen per far disperdere i voti dei gollisti, gli daranno visibili… - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: Basta con gli inganni di #Bruxelles È il momento giusto per l'#Italexit - Olicka73 : RT @EleLe08: Tra un po' comincerò a cancellare tutti quelli che appoggiano Paragone e tutti gli ex 5 ?? - CarriaggioM : @salramon @il_borbonico @Corriere @LaStampa @Gazzetta_it Un paragone che non verrebbe in mente neanche ad un bambin… - SoniaLaVera : RT @Mattia_Lz: I FESSI che seguono Paragone solo perchè ha 'Italexit' nel nome (Lui lo diiiceeh, non kome Salfini!!1!) e quindi perché 'Sal… -

