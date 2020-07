Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli invitati speciali alle nozze di Laura Freddi (Di lunedì 27 luglio 2020) In un’intervista al settimanale “Di Più” Laura Freddi ha parlato del suo matrimonio con Leonardo D’Amico, padre di sua figlia Ginevra, slittato al prossimo anno per la pandemia. La showgirl ha raccontato di aver invitato anche il suo storico ex Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, che di recente l’ha ospitata nella web tv della Sdl 2005. Entro il 2021 Laura Freddi sposerà il compagno Leonardo D’Amico, ilArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

