Pantaloni larghi, la tendenza che unisce il comfort allo stile (Di lunedì 27 luglio 2020) Finalmente un trend che coniuga comodità e bellezza: i Pantaloni larghi. Per l’estate 2020 si rivelano la tendenza numero uno e il perché è ovvio. Anzi: i perché. Sono tanti i motivi per cui i pants morbidi, fluidi e larghi colpiscono nel segno: innanzitutto sono confortevoli perché permettono movimenti di ogni tipo senza comprimere; poi sono freschi quindi particolarmente adatti per il periodo più caldo dell’anno. Infine hanno un notevole potere snellente, checché se ne dica. In tanti credono che gli skinny effetto seconda pelle sortiscano il miglior effetto smagrente ma in verità è il pantalone largo, leggermente scampanato e leggerissimo che migliora notevolmente la silhouette. Provare per credere. Con qualche accorgimento che vi spieghiamo ... Leggi su gqitalia

vicxtorija : RT @dipingimidentro: Voglio il the caldo di pomeriggio, il naso rosso alle 7 di mattina, le felpe enormi, i pantaloni larghi, il piumone ad… - dipingimidentro : Voglio il the caldo di pomeriggio, il naso rosso alle 7 di mattina, le felpe enormi, i pantaloni larghi, il piumone… - shinni_cawe : Ho tutti i pantaloni che mi stanno larghi, per fortuna che mi è passata la fissa dei vestiti larghi da circa due anni. - inheartoflouis : questa sono io tre anni fa e tanti chili fa, quei pantaloni dallo starmi così larghi adesso non mi stanno nemmeno p… - Emmina47006838 : @xsupernowa Io ho problemi con il culo.... Le gonne stanno sempre corte dietro e più lunghe davanti, e i pantaloni stanno larghi in vita -

Ultime Notizie dalla rete : Pantaloni larghi Morto Kansai Yamamoto, lo stilista che ha creato Ziggy Stardust di David Bowie Il Riformista Morto di leucemia Kansai Yamamoto, lo stilista che ha vestito David Bowie

Il designer aveva 76 anni. È stato il primo artista nipponico a presentare una collezione a Londra nel 1971 all’età di 27 anni ...

I migliori articoli di oggi

L'eleganza della moda Estate 2020 è fatta di top eleganti proprio come una love story senza fine con colpi di scena, momenti di passione, litigi e promesse eterne. Promesse eterne che stagione dopo st ...

Il designer aveva 76 anni. È stato il primo artista nipponico a presentare una collezione a Londra nel 1971 all’età di 27 anni ...L'eleganza della moda Estate 2020 è fatta di top eleganti proprio come una love story senza fine con colpi di scena, momenti di passione, litigi e promesse eterne. Promesse eterne che stagione dopo st ...