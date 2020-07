Palermo, Sforzini: “Avremmo vinto il campionato sul campo. Vi dico la mia su Braglia” (Di lunedì 27 luglio 2020) Ferdinando Sforzini tra Palermo, Avellino e Braglia. L'ex attaccante del Grosseto ha parlato della sua esperienza siciliana, facendo un confronto con la precedente stagione irpina.LE DICHIARAZIONIcaption id="attachment 998251" align="alignnone" width="594" Sforzini (getty images)/captionLe parole del centravanti rilasciate ai microfoni di SportChannel: "Ad Avellino è stata festa grande, col Palermo siamo stati in testa dall’inizio prima del lockdown, avremmo comunque vinto e festeggiato la promozione, ma purtroppo il lockdown ci ha tolto questa gioia".ESPERIENZA IRPINA - "Eravamo un gruppo unito in campo e fuori, quando siamo arrivati al punto di doverle vincere tutte ci è scattato qualcosa e abbiamo fatto un filotto incredibile fino a vincere il ... Leggi su itasportpress

