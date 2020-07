Palermo, rebus allenatore: salgono le quotazioni di Boscaglia. Pecchia, Caserta e Italiano… (Di lunedì 27 luglio 2020) "salgono le quotazioni di Boscaglia".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo e al nodo allenatore ancora da sciogliere. “Un vuoto da colmare, senza fretta, ma con la consapevolezza che le future concorrenti stanno già muovendosi", si legge. Tra due mesi avrà avvio la nuova stagione, con il ritiro pre-campionato che partirà nel mese di agosto. L’unico ad avere delle quotazioni in salita, al momento, è proprio Roberto Boscaglia.Il tecnico della Virtus Entella potrebbe chiudere la stagione già questa settimana, ma è legato al club ligure da un contratto che scadrà nel 2021. "E chiaramente questo rappresenta l’ostacolo principale. Da ... Leggi su mediagol

