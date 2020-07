Palermo, per la panchina si punta su ex Grosso (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Palermo è ancora alla ricerca di un allenatore in vista della prossima stagione. La società siciliana, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, potrebbe puntare proprio su un ex calciatore rosa.IDEA Grossocaption id="attachment 998197" align="alignnone" width="594" Fabio Grosso (getty images)/captionFabio Grosso è l'ultimo dei nomi accostati alla panchina palermitana. L'ultima esperienza dell'allenatore è stata alla guida del Brescia. Dopo aver collezionato tre sconfitte in altrettante apparizioni, è stato esonerato e rimpiazzato da un altro ex Palermo, Eugenio Corini. Il tecnico può vantare esperienze in Serie B con Hellas Verona e Bari, oltre ad lungo trascorso con le ... Leggi su itasportpress

caritas_milano : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. #PaoloBorsellino Agostino Catalano Emanue… - poliziadistato : #BorisGiuliano è uno di quei nomi che non si possono dimenticare, ucciso per aver dichiarato guerra alla mafia il… - giornalettismo : Ricordate l'attacco di #Salvini contro #Orlando per il nubifragio di #Palermo? Bene, il leader della #Lega, ha sce… - GmTafalia66 : RT @laltrodiego: ?? #Migranti, nuova fuga di massa in #Sicilia: a centinaia scappano dalla struttura di #PortoEmpedocle. Tranquilli, la #La… - QdSit : Sanità, a Palermo sindacati annunciano sit-in per rinnovo contratti #qds #qdsnotizie -