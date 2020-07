Palermo, per la panchina si pensa a Grosso (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Palermo è ancora alla ricerca di un allenatore in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il club siciliano avrebbe intenzione di puntare su Fabio Grosso, ex calciatore rosanero dalla stagione 2003/04 fino al campionato 2005/06. L’ultima esperienza di allenatore è stata quella alla guida del Brescia, dove però è stato esonerato e rimpiazzato da Eugenio Corini, dopo aver collezionato tre sconfitte. Leggi su sportface

