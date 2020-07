Palermo, nodo allenatore: nuova idea per la panchina, c’è l’ipotesi Fabio Grosso (Di lunedì 27 luglio 2020) Una "vecchia gloria" per la panchina del Palermo?La dirigenza rosanero prosegue il suo casting alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'addio di Rosario Pergolizzi. Oltre alla candidatura autorevole dell'attuale tecnico della Virtus Entella ed ex Trapani Roberto Boscaglia, e a quella di Fabio Caserta e Vincenzo Italiano, nelle ultime ore sembra emergere l’ipotesi di un nuovo profilo che potrebbe ricoprire il ruolo di guida tecnica nel Palermo che sarà chiamato a recitare un ruolo di protagonista anche nella prossima stagione.Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', il club di viale del Fante starebbe pensando anche a Fabio Grosso. Si tratterebbe di un ritorno: l'ex terzino classe 1977, infatti, ha vestito la maglia del ... Leggi su mediagol

infoitsport : Stadio Palermo, illustrata la delibera: nodo pubblicità, sponsorizzazione possibile - ForzaPalermoIT : #Stadio #Barbera, discussione «in alto mare». Nodo pubblicità #Palermo #PalermoFC #SerieC #concessione - PalermoToday : Nodo Barbera, ecco la soluzione vintage: Comune sponsor sulle maglie del Palermo? - Mediagol : #Palermo, convenzione #stadio: corsa ad ostacoli, adesso c’è il nodo pubblicità. Le ultime… - bennygiardina : Mentre la convenzione per il 'Barbera' è ancora sul tavolo, si ingarbuglia il nodo sulla pubblicità: i vigili hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo nodo Palermo, nodo "Barbera"| Orlando incontra i consiglieri Live Sicilia Palermo, il Consiglio Comunale ha deciso: ecco a chi andrà metà tribuna autorità

22:00Petralia (Ass. Sport) dopo l’assegnazione del Barbera: «Oggi vince la Città» 22:00Palermo, il Consiglio Comunale ha deciso: ecco a chi andrà metà tribuna autorità 19:55Palermo: Consiglio Comunale ...

Palermo: Consiglio Comunale verso la conclusione

22:00Petralia (Ass. Sport) dopo l’assegnazione del Barbera: «Oggi vince la Città» 22:00Palermo, il Consiglio Comunale ha deciso: ecco a chi andrà metà tribuna autorità 19:55Palermo: Consiglio Comunale ...

22:00Petralia (Ass. Sport) dopo l’assegnazione del Barbera: «Oggi vince la Città» 22:00Palermo, il Consiglio Comunale ha deciso: ecco a chi andrà metà tribuna autorità 19:55Palermo: Consiglio Comunale ...22:00Petralia (Ass. Sport) dopo l’assegnazione del Barbera: «Oggi vince la Città» 22:00Palermo, il Consiglio Comunale ha deciso: ecco a chi andrà metà tribuna autorità 19:55Palermo: Consiglio Comunale ...