Palermo, concessione stadio: Orlando incontra Mirri e Sagramola, le ultime. Entro oggi… (Di lunedì 27 luglio 2020) "Domani (oggi, ndr) incontrerò il presidente Mirri e sono fiducioso di trovare una sintesi definitiva".Lo aveva annunciato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA). Questa mattina, dunque, il primo cittadino ha incontrato a Villa Niscemi il presidente del Palermo Dario Mirri e l'amministratore delegato del club Rinaldo Sagramola: oggetto di discussione, la concessione dello stadio "Renzo Barbera" al Palermo Football Club.Presente anche il capo di gabinetto, Sergio Pollicita. Il sindaco ha annunciato di aver convocato per le ore 13.15 la Giunta comunale per prendere atto della delibera approvata nei giorni scorsi dal Consiglio comunale e ... Leggi su mediagol

