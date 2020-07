Pagamento pensioni e cedolino Agosto 2020: calendario aggiornato, accrediti dal 27 luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Il cedolino di Agosto é online ed il Pagamento delle pensioni, esattamente come accaduto nei mesi precedenti, a causa del Covid 19, continua ad essere anticipato. Il calendario INPS é ormai ufficiale, come annunciato attraverso un comunicato emesso dallo stesso ente di previdenza, si inizierà da oggi 27 luglio 2020. I pensionati possono controllare il proprio cedolino di Agosto in quanto già online ove sarà possibile verificare altresì le trattenute sindacali in virtù di una maggiore trasparenza. I pensionati avranno inoltre modo di verificare se vi é un addebito o un accredito sull’importo della pensione in base al modello 730. Vediamo ora nel dettaglio il ... Leggi su pensionipertutti

