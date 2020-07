Ostia, rom offre bambino in cambio di denaro, bagnante lo fa arrestare (Di lunedì 27 luglio 2020) “C’è un uomo qui fuori che mi ha chiesto se mi interessava pagarlo per avere una prestazione sessuale con il bambino che teneva per mano. Andate a prenderlo”. A denunciare l’episodio alla Guardia di Finanza è stato un turista, scioccato per l’assurda proposta avanzatagli da un uomo di origini romene. La vicenda è raccontata dal Messaggero, che spiega come l’approccio sia avvenuto sul lungomare Amerigo Vespucci, a Ostia, vicino allo stabilimento delle Fiamme Gialle.L’uomo - un cittadino romeno di 25 anni - teneva per mano un bambino biondo di circa 2 anni, che le forze dell’ordine hanno poi trovato in stato di disidratazione. Alla segnalazione del turista, è partita la caccia all’uomo, che ha lasciato il piccolo da solo sul marciapiede e ha cercato di ... Leggi su huffingtonpost

StefanoSabati17 : RT @chiaralucetw: Ieri ad #Ostia un #Rom offriva un bimbo di 2 anni per prestazioni sessuali in cambio di soldi. Ma gli assistenti sociali… - ruben_furlan : RT @chiaralucetw: Ieri ad #Ostia un #Rom offriva un bimbo di 2 anni per prestazioni sessuali in cambio di soldi. Ma gli assistenti sociali… - PitmanCosta : RT @chiaralucetw: Ieri ad #Ostia un #Rom offriva un bimbo di 2 anni per prestazioni sessuali in cambio di soldi. Ma gli assistenti sociali… - ghioldip : RT @MarsellaLuca: Ieri ad #Ostia un rom ha cercato di vendere ai bagnanti un bambino di 2 anni in cambio di soldi. Peccato che abbiamo smes… - enricoballetto : RT @chiaralucetw: Ieri ad #Ostia un #Rom offriva un bimbo di 2 anni per prestazioni sessuali in cambio di soldi. Ma gli assistenti sociali… -