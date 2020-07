Ostia: bimbo gioca con il fratello, la finestra cade e lo schiaccia. E’ grave (Di lunedì 27 luglio 2020) Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio a Ostia (Roma) dove un bambino è rimasto gravemente ferito in seguito alla caduta di una finestra. Stando a quanto riportato da Il Messaggero il piccolo stava giocando con il fratello quando è rimasto schiacciato da una finestra dell’abitazione. Ostia: bimbo schiacciato da una finestra Serie le ferite riportate che hanno reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale. Dopo essere stato stabilizzato il bambino è stato portato in ospedale in codice rosso al San Camillo di Roma. Da capire ora cosa possa aver causato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Un uomo di etnia #rom tenta di vendere sessualmente un bimbo di due anni su una spiaggia a #Ostia. Questo è accusato di aver cercato di 'vendere' un bimbo di due anni. Questi sono crimini contro l'umanità. Offriva ai bagnanti prestazioni sessuali di un bimbo tra i 3 e i 4 anni chiedendo soldi in cambio: in…

Ostia – Stava giocando spensieratamente in casa quando una finestra di casa ha ceduto e l’ha travolto. Un bambino di 8 anni è in nprognosi riservata dopo essere stato trasferito in eliambulanza in un ...

