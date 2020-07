Osimhen, l'amico giornalista: "A Napoli dopo le vacanze, farà meglio di Cavani!" (Di lunedì 27 luglio 2020) Oma Akatugba, giornalista nigeriano e amico di Victor Osimhen, si è soffermato sul trasferimento dell'attaccante del Lille al Napoli: "Ho parlato con Victor. Mi ha raccontato che si sta godendo le sue vacanze, giocando anche al calcio. Leggi su tuttonapoli

claudioruss : @omaakatugba a @CalcioNapoli24: 'West Ham? E' stata definita una bugia da #Osimhen. Non è il caso di dire il giorno… - tuttonapoli : Osimhen, l'amico giornalista: 'A Napoli dopo le vacanze, farà meglio di Cavani!' - Salvato95551627 : RT @_SiGonfiaLaRete: #Osimhen, parla di nuovo l'amico giornalista: '#WestHam? Una bugia' - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: @omaakatugba a @CalcioNapoli24: 'West Ham? E' stata definita una bugia da #Osimhen. Non è il caso di dire il giorno pr… - SimoneGuadagnoo : @omaakatugba a @CalcioNapoli24: 'West Ham? E' stata definita una bugia da #Osimhen. Non è il caso di dire il giorno… -