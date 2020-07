Oroscopo: per cosa si arrabbia ogni segno zodiacale (Di lunedì 27 luglio 2020) Ci sono persone facili alla collera, altre meno, ma in ogni caso tutti prima o poi ci arrabbiamo. Ma per cosa? Ce lo dice l’ lo scopriamo ora. Ariete L’Ariete è un segno molto collerico per cui si arrabbia anche per poco. La cosa però che lo fa più imbestialire è essere contraddetto e non soddisfatto quando richiede qualcosa. I nati del segno dell’Ariete quando si arrabbiano sono poi facili ad arrivare alle mani. Toro Anche il Toro è un segno abbastanza collerico. La cosa che tra tutte lo fa arrabbiare di più è il tradimento in amore. Quando il Toro scopre di essere stato tradito diventa una vera furia e per calmarlo ce ... Leggi su giornal

