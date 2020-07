Oro: vola a nuovo record, 1.944,71 dollari l'oncia (Di lunedì 27 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 27 LUG - nuovo record per l'oro. Il metallo prezioso vola a 1.944,71 dollari l'oncia sulla scia delle tensioni tra gli Usa e la Cina e i timori sulla ripresa economica globale. In forte ... Leggi su corrieredellosport

di Sabrina ManfroiMilano 27 luglio 2020 Le Borse europee aprono deboli per le accresciute tensioni tra Cina e Usa e i timori di nuovi contagi. Milano cede lo 0,10%, in linea con Londra e Parigi mentre ...