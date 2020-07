Ora Gravina lancia l’allarme: “Preoccupato per la prossima stagione” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLe vittorie del passato sono ormai solo un ricordo. La soddisfazione di aver permesso alla stagione 2019/20 di concludersi rimane, ma lo sguardo di Gabriele Gravina è proiettato al futuro. I primi verdetti sono stati sanciti, ieri sera è stato anche assegnato uno scudetto che la Juventus aveva detto di non volere qualora il campionato non fosse ripreso. “Lo scudetto è sempre un titolo di merito“, ha esordito il presidente federale a La politica nel pallone su Gr Parlamento, “in un momento così complicato, non solo per lo sport italiano ma per tutto il nostro paese a causa di questo virus, arrivare a questa conclusione credo sia un risultato straordinario. Per il campionato ma soprattutto per chi ha vinto il campionato“. Dalle buone alle cattive notizie il passo è però ... Leggi su anteprima24

