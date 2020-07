OPAS UBI Banca, adesioni al 27/07/2020 (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio (OPAS) promossa da Intesa Sanpaolo sulle azioni UBI Banca, ad un concambio di 1,7 azione Intesa per ogni azione UBI portata in adesione più un corrispettivo in denaro pari a 0,57 euro ad azione, risulta che oggi, 27 luglio 2020, sono state presentate 123.772.299 richieste di adesione. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 497.424.427 adesioni, pari al 43,481% dell’offerta. L’offerta terminerà domani 28 luglio 2020. Si ricorda che le azioni ordinarie Ubi Banca acquistate sul mercato nei giorni 27 e 28 luglio 2020 non potranno essere apportate in adesione all’offerta. Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : OPAS UBI Ubi: stop agli acquisti pro-Opas e il titolo si sgonfia Il Sole 24 ORE Piazza Affari chiude in leggero calo (-0,28%), scivola Ubi

Milano, 27 lug. (askanews) - Chiusura in leggero calo per Piazza Affari, con l'indice principale Ftse Mib che ha ceduto lo 0,28% a 20.019,96 punti. Tra le blue chip maglia rosa ad Atlantia (+4,79%), s ...

UBI Banca, integrate informazioni su calcolatore quotazioni sito web

Cosa succede al titolo Ubi in Borsa e quali sono i 3 scenari dell’Opas di Intesa che termina il 28 luglio. In Borsa a Milano restano distanti Intesa Sanpaolo (+0,03% a 1,81 euro) e Ubi… Leggi ...

