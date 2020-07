Omofobia e attacchi alle donne: le nuove armi politiche degli autocrati dell’Est (Di lunedì 27 luglio 2020) Con le persone Lgbti, identificate e ridotte da Andrzej Duda a una ideologia «più distruttiva per l’essere umano» del comunismo alcune settimane prima della sua rielezione a presidente di Polonia, il bersaglio nel Paese di Wojtyła restano le donne. Il 25 luglio, giorno in cui si contavano 584 nuovi casi di contagio da Covid-19 (il cui aumento è da correlarsi, secondo alcuni esperti, proprio alle elezioni presidenziali, svoltesi il 28 giugno e 12 luglio scorsi), il ministro della Giustizia Zbigniew Tadeusz Ziobro ha annunciato in conferenza stampa la dissociazione dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, più nota come Convenzione d’Istanbul. Dal 27 luglio ha dunque inizio il processo ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia attacchi Omofobia e attacchi alle donne: le nuove armi politiche degli autocrati dell’Est Linkiesta.it Lorella Cuccarini mette like a tweet contro la legge sull'omofobia: Heather Parisi sbotta sui social

Nuovo attacco via social di Heather Parisi contro Lorella Cuccarini. Tutto è nato da un articolo di Marco Gervasoni, che ha criticato la legge contro l’omofobia. Lorella ha messo un like al pezzo cond ...

