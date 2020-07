Oma Akatugba: “Amici napoletani, non preoccupatevi: il vostro ragazzo sta arrivando” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il giornalista nigeriano Oma Akatugba, amico di Victor Osimhen, ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulla trattativa del Napoli per il giocatore, rassicurando tutti via social con un tweet scritto in doppia lingua in cui si vede che è in videochiamata con l’attaccante. A tutti i miei amici a Napoli: non preoccupatevi, il vostro ragazzo sta arrivando. To all my friend in Napoli. Worry not. Your boy is coming. A tutti i miei amici a Napoli. Non preoccuparti. Il tuo ragazzo sta arrivando. pic.twitter.com/5HZQBNSWZ7 — Oma Akatugba (@omaAkatugba) July 27, 2020 L'articolo Oma Akatugba: “Amici napoletani, non preoccupatevi: il vostro ragazzo sta arrivando” ... Leggi su ilnapolista

napolista : Oma Akatugba: 'Amici napoletani, non preoccupatevi: il vostro ragazzo sta arrivando' Il giornalista nigeriano, amic… - Spazio_Napoli : - omaakatugba : RT @areanapoliit: @omaakatugba smentisce le notizie sul West Ham - areanapoliit : @omaakatugba smentisce le notizie sul West Ham - napolista : Per Oma Akatugba l’offerta del West Ham per Osimhen è una “grande bugia” Il giornalista nigeriano liquida così, su… -

Ultime Notizie dalla rete : Oma Akatugba Oma Akatugba: "Napoletani, non preoccupatevi: Osimhen sta arrivando" IlNapolista FOTO - Akatugba su Osimhen: "Agli amici a Napoli, non vi preoccupate, il vostro ragazzo sta arrivando"

NAPOLI - "A tutti i miei amici a Napoli. Non vi preoccupate. Il vostro ragazzo sta arrivando", scrive su Twitter il giornalista Oma Akatugba, amico dell'attaccante Victor Osimhen che è ad un passo dal ...

Calciomercato Napoli, colpo Osimhen tra ‘paura’ e smentite | Annuncio del Lille

Il Napoli stringe per Osimhen e attende l’annuncio. L’affare col Lille è alla stretta finale, nonostante alcune indiscrezioni di ‘Tuttosport’ stamane abbiano impaurito i tifosi: corteggiatissimo anche ...

NAPOLI - "A tutti i miei amici a Napoli. Non vi preoccupate. Il vostro ragazzo sta arrivando", scrive su Twitter il giornalista Oma Akatugba, amico dell'attaccante Victor Osimhen che è ad un passo dal ...Il Napoli stringe per Osimhen e attende l’annuncio. L’affare col Lille è alla stretta finale, nonostante alcune indiscrezioni di ‘Tuttosport’ stamane abbiano impaurito i tifosi: corteggiatissimo anche ...