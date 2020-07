Olivia de Havilland, Kirk Douglas e gli altri attori ultracentenari, i divi più longevi del cinema (Di lunedì 27 luglio 2020) Con Olivia de Havilland è scomparsa una ultracentenaria del cinema. L'attrice due volte premio Oscar aveva 104 anni. Se n'è andata a pochi mesi di distanza da un altro centenario, momumento di Hollywood: Kirk Douglas scomparso a 103 anni. Olivia de Havilland è stata una stella di prima grandezza nell'epopea del cinema hollywoodiano, il suo nome impresso nella Hollywood Walk of Fame. Era nata a Tokyo il 1 luglio 1916, figlia di un avvocato inglese e di Lilian Augusta Ruse, attrice nota col nome d'arte di Lilian Fontaine. Fu una protagonista assoluta sulla scena degli anni 40. Viene ora ricordata per il suo ruolo in Via col Vento dove interpretava la parte di Melania, co-protagonista assieme a Rossella ... Leggi su gqitalia

Corriere : Morta a Parigi Olivia De Havilland, la Melania di «Via col vento». Aveva 104 anni - RaiNews : #OliviaDeHavilland è deceduta oggi nella sua casa di Parigi. Era l'ultima sopravvissuta del cast stellare di 'Via c… - Corriere : Morta a Parigi Olivia De Havilland, la Melania di «Via col vento». Aveva 104 anni - crivellanna : Morta Olivia de Havilland, star di Via col Vento - Cultura & Spettacoli - ANSA - quasi1fantasia : RT @dantonio_luca: 'Non ho più avuto bisogno di vivere in un mondo di fantasia. Il cinema ha saputo soddisfare questa mia necessità.' (Oliv… -