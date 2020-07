Nuovo ritocchino per Ilary Blasi? I commenti sono molto cattivi (Foto) (Di lunedì 27 luglio 2020) Ilary Blasi ha davvero fatto qualche ritocchino al viso? Guardando la sua ultima Foto social i follower non sono stati per niente gentili, hanno anzi esagerato con i commenti negativi, fino a paragonare Ilary Blasi a Marilyn Manson. Per molti la conduttrice sta già da tempo esagerando con i ritocchi al viso, dicono abbia il viso gonfio, che sia irriconoscibile. Inutile negare che la maggior parte delle donne del mondo dello spettacolo si lascino sedurre dalle varie tecniche che modellano i tratti del viso, che cancellano le rughe e danno un aspetto più fresco. A volte qualcuna esagera, altre il risultato è perfetto e nessuno si accorge della mano del chirurgo estetico. Per Ilary Blasi questa volta ... Leggi su ultimenotizieflash

Abbiamo parlato di fotografia virtuale in diverse situazioni, da Red Dead Redemption 2 all'ultimo The Last Of Us 2. Proprio con quest'ultimo avevamo trovato una sorta di eccellenza in termini di scatt ...

Ostia, l'arteducazione per una scuola a porte aperte

Tanti i percorsi di arteducazione, iniziati nel periodo scolastico e conclusi dopo il lockdown. A Dragona, Ostia, nell'ambito del progetto DOORS, martedì 28 luglio i ragazzi porteranno a termine il mu ...

