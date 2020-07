Nuovo intervento neurochirurgico per Zanardi “Esito positivo” (Di lunedì 27 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Ha avuto esito positivo il Nuovo intervento alla testa al quale è stato sottoposto Alex Zanardi, ricoverato da venerdì scorso in terapia intensiva al San Raffaele di Milano per le nuove complicanze insorte dopo il trasferimento presso il centro di recupero e riabilitazione funzionale Villa Beretta, in provincia di Lecco. Con una nota stampa l'ospedale milanese ha spiegato che, “il giorno successivo al trasferimento presso la Terapia Intensiva Neurochirurgica diretta dal professor Luigi Beretta, il paziente è stato sottoposto a una delicata procedura neurochirurgica eseguita dal professor Pietro Mortini, direttore dell'Unità Operativa di Neurochirurgia, per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo”. Un Nuovo ... Leggi su iltempo

