Nuovo intervento alla testa per Alex Zanardi. Condizioni stabili (Di lunedì 27 luglio 2020) Un Nuovo intervento chirurgico per Alex Zanardi. Il campione rimasto vittima di un grave incidente in handbike il 19 giugno è stato sottoposto a una "delicata procedura neurochirurgica per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo". L'intervento è avvenuto sabato 25 luglio, il giorno successivo al trasferimento presso la Terapia Intensiva Neurochirurgica del San Raffaele, come fa sapere l'ospedale comunicando che le sue Condizioni "appaiono stabili". Leggi su tg24.sky

L'intervento è avvenuto sabato, il giorno successivo al trasferimento presso la Terapia Intensiva Neurochirurgica del San Raffaele, come fa sapere l'ospedale comunicando che le sue condizioni ...

