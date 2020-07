Nuovi finanziamenti in arrivo. Ecco le proposte del Governo (Di lunedì 27 luglio 2020) Nei piani del Governo ci sono 13 miliardi per il Pacchetto lavoro e sgravi di 6 mesi per i neoassunti. Inoltre si pensa a Nuovi fondi per enti locali. Al via i lavori del Governo per il pacchetto di misure finanziarie a sostegno di enti locali ed assunzioni. Inoltre nella manovra di agosto, da approvare … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Confagricoltura : RT @DipAffRegionali: Donato Rossi (Confagricoltura): 'Favorire nuovi insediamenti nelle aree interne e per questo bisogna migliorare access… - PesaresiFranco : I finanziamenti per i #centriestivi sono arrivati adesso. Troppo tardi per incentivare l'apertura di nuovi centri o… - ale_zerboni : RT @GruppoCDP: Accordo con @gruppoiccrea: 250 mln € per nuovi finanziamenti a #pmi #midcap agricole e agroindustriale. L'AD #FabrizioPalerm… - andpellegrino : Caldoro “Io ho tutelato la costa ed immagino nuovi finanziamenti a Salerno” - Claudio95541310 : @Uedrus @micheleboldrin @mario_iacone @LaCastelliM5s Qui i finanziamenti a fondo perduto USA se non si fanno licenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi finanziamenti Nuovi finanziamenti in arrivo. Ecco le proposte del Governo MeteoWeek Aci, accordo con Esercito per Museo Storico Militare. Ammodernamento della struttura che ospiterà anche pezzi unici

ROMA - Un accordo tra Aci e l'esercito Italiano dedicato ai mezzi storici delle forze armate. L'intesa è stata firmata nei giorni scorsi e riguarda la riqualificazione del Museo Storico della Motorizz ...

Francavilla Fontana, 3,5 milioni di euro per la rigenerazione del Quartiere San Lorenzo

Nei giorni scorsi la Regione Puglia ha reso noto che Francavilla Fontana beneficerà del finanziamento da 3,5 milioni di euro per la rigenerazione urbana del quartiere San Lorenzo. Grazie a queste somm ...

ROMA - Un accordo tra Aci e l'esercito Italiano dedicato ai mezzi storici delle forze armate. L'intesa è stata firmata nei giorni scorsi e riguarda la riqualificazione del Museo Storico della Motorizz ...Nei giorni scorsi la Regione Puglia ha reso noto che Francavilla Fontana beneficerà del finanziamento da 3,5 milioni di euro per la rigenerazione urbana del quartiere San Lorenzo. Grazie a queste somm ...