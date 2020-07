Nuova fuga di migranti in Sicilia. Dopo il caso di Caltanissetta, a centinaia scappano dalla struttura di Porto Empedocle. Intanto nell’hotspot di Lampedusa si è arrivati a 726 presenze a fronte di 95 posti disponibili (Di lunedì 27 luglio 2020) Nuova fuga in massa di migranti da strutture di accoglienza in Sicilia: Dopo il caso del Cara di Caltanissetta, oggi a centinaia sono fuggiti dalla tensostruttura della Protezione civile, allestita nella banchina di Porto Empedocle. Polizia e carabinieri hanno avviato le ricerche dei fuggitivi. Nella tensostruttura, con una capienza massima di 100 persone, erano ospitati 520 migranti. “Abbiamo oltre 500 migranti chiusi in una tensostruttura senza finestre. Non ci sono finestre, è un forno lì dentro, rischiano il soffocamento. Non sappiamo ancora dove e quando verranno trasferite”. Questo ... Leggi su lanotiziagiornale

