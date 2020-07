Nuova fuga di massa di migranti a Porto Empedocle. Il governo manda l'esercito (Di lunedì 27 luglio 2020) AGi - Sbarchi, proteste, fughe. La questione migranti come una polveriera sociale, di ordine pubblico e politica. Il governo prova a contenere l'emergenza che riguarda Lampedusa, ma non solo. Le coste e i centri di accoglienza siciliani appaiono i termometri di una una situazione che si fa fatica a contenere. Così in serata prova il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha piantare paletti rassicuranti. E al governatore siciliano, Nello Musumeci, che da tempo lancia allarmi e invettive ("La Sicilia non si farà trattare come una colonia"), assicura che sarà rafforzata l'attività di controllo delle strutture di accoglienza: "A breve - spiega la titolare del Viminale - verrà inviato personale militare dell'operazione 'Strade sicure'. Nella giornata di domenica erano fuggite 184 persone dal ... Leggi su agi

