“Non esistono arabi gay”: in Israele polemica per la legge sull’orientamento sessuale (Di lunedì 27 luglio 2020) In Israele sta facendo molto discutere un disegno di legge che vieta le cosiddette terapie di conversione, trattamenti psicologici che mirano sostanzialmente a cambiare l’orientamento sessuale di omosessuali, lesbiche e transessuali. Il ddl è stato approvato in prima lettura, ma mancano ancora due passaggi alla Knesset, il parlamento israeliano. La legge – presentata da Partito laburista e Meretz – è sostenuta dall’ala sinistra del parlamento, mentre è avversata dall’ala più conservatrice. Il partito Likud, guidato dal premier Benjamin Netanyahu, ha votato contro, così come sono contrari gli ultra-ortodossi ebrei, mentre la coalizione Bianco e Blu, che appoggia il governo, si è schierata a favore. Ma il ddl sta creando forti divisioni in particolare ... Leggi su tpi

