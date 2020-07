Non deluderà la fotocamera del Samsung Galaxy S20 Fan Edition, da top di gamma (Di lunedì 27 luglio 2020) Pensavamo che il Samsung Galaxy S20 Fan Edition potesse segnare il debutto del sensore ISOCELL GN1 da 50MP del produttore asiatico, che, come suggerito da Ice universe su Twitter, avrebbe alla fine deciso di optare per il sensore Sony IMX555 da 12MP, con autofocus dual pixel e pixel da 1.8 µm (che è poi lo stesso integrato sui Samsung Galaxy S20 e S20 Plus), accompagnato dalla tecnologia OIS, da un sensore ultra-grandangolare da 12MP e da un telescopio da 8MP con zoom ottico 3x. https://twitter.com/UniverseIce/status/1287374156552519681 In fondo la risoluzione per un comparto fotografico non è tutto: la fotocamera da 108MP del Samsung Galaxy S20 Ultra, per esempio, non è detto sia il migliore al mondo, mentre la ... Leggi su optimagazine

