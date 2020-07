No, non siamo marziani. E oggi ce ne accorgiamo, noi e gli altri Task force Puglia, i richiami per il contenimento del corona virus: uso delle mascherine, distanziamento, semplici precauzioni che però non rispetta più quasi nessuno. Stamani convenzione Regione Puglia-ministero dell'Interno per azioni di controllo (Di lunedì 27 luglio 2020) Una signora di Altamura scriveva di sentirsi guardata come una extraterrestre. Perché? Perché in giro, l’unica con la mascherina era lei. La cosa è avvertita anche da chi scrive. Noi con la mascherina guardati come marziani o, quando va bene, “candidati” a una sorta di premio fedeltà alle prescrizioni. Non siamo marziani. E oggi ce ne accorgiamo. Noi e tutti gli altri. oggi la Task force della Puglia consegna le risultanze del vertice tecnico-scientifico di venerdì sera, cosa che ha fatto affermare al coordinatore Pier Luigi Lopalco “c’è un’indiscutibile ripresa di circolazione” del ... Leggi su noinotizie

juventusfc : Bianconeri, ci siamo quasi! Siete pronti a festeggiare? ?? Però fatelo... a casa! ?? Rispettiamo le disposizioni per… - borghi_claudio : Hanno preso una facciata sul muso con lo spin sul 'Sole' e adesso ci riprovano. Non sono più i demenziali 'problemi… - meb : Per anni i 5Stelle ci hanno attaccati per ciò che hanno fatto (o NON hanno fatto) i nostri affetti più cari. Oggi c… - ConteDiFersen : @ila_soleila Siamo molto fessi allora! no non lo è! - OttoVola : RT @baffi_francesco: @LegaSalvini Non è vero! Ma i suoi discepoli credono a lui...Povera Italia, come siamo ridotti male. -